В Кадуйском районе насчитали 25 видов краснокнижных птиц

В Кадуйском районе провели исследования в местах обитания краснокнижных птиц. Из гнездящихся птиц в районе можно встретить чернозобую гагару, кречета, сапсана, скопу, орлана-белохвоста, змееяда, большого и малого подорлика, беркута, филина, дубровника, белоклювую гагару, балобана, белую куропатку, серого гуся. Во время миграций через район пролетают чернозобая гагара, золотистая ржанка, белая лазоревка и краснозобая казарка.

Всего вблизи водоемов Кадуйского района удалось установить места пребывания 25 видов редких околоводных птиц.

«Все слышали о Красной книге. Но не все знают, какие виды в неё вносятся, какие последствия влечет добыча краснокнижного вида. Между тем, Красная книга периодически должна пересматриваться. Меняется статус видов, места и площади обитания, численность одних видов продолжает падать, других, наоборот, увеличиваться, — рассказывает начальник облохотдепартамента Олег Кислицын.

В Вологодской области работа по ведению Красной книги проводится специалистами сразу нескольких департаментов. Занесение вида в Красную книгу автоматически влечет за собой возникновение законодательной защиты, а также запрет добычи. За незаконное изъятие из природы краснокнижных животных установлены административная и уголовная ответственность

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