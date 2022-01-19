Работницу АЗС в Междуреченском районе осудили за присвоение денег из кассы

19.01.2022 [Происшествия]

В Междуреченском районе суд вынес приговор 49-летней местной жительнице, признанной виновной в присвоении.

По материалам дела, подсудимая — работница АЗС в селе Шуйское — взяла из кассы заправки 12 тысяч рублей. Деньги предназначались для выплаты авансов двоим сторожам АЗС. Чтобы скрыть присвоение, женщина подделала подписи коллег в ведомости.

Подсудимая не признала вину и пояснила, что не похищала деньги, а взяла их в долг, а сторожа её оговаривают. Те показали, что не давали ей разрешения получать деньги за них.

Выяснилось, что ранее женщина уже брала из кассы заправки 16 500 рублей, чтобы отдать долги. Эти деньги организация вычла из её зарплаты.

Осуждённая добровольно возместила ущерб. Ей назначено наказание в виде полутора лет лишения права занимать определённые должности в органах местного самоуправления и на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: присвоение, бензозаправки, АЗС, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде на железнодорожном переезде погиб мужчина
В Вологодской области зарегистрирован первый случай заражения омикрон-штаммом COVID
На улице Ленинградской в Вологде автомобиль перевернулся на крышу
В Вологде началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Золотая шайба»
Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг после путешествия по стране
Ульяну Ланскую вновь доставили в следственный изолятор Вологды
В 2022 году в Вологодской области потратят 4,4 млрд рублей на госаппарат региона
В Череповце водитель сбил женщину с ребенком на руках
В Вологодской области вновь резкий рост заболевших коронавирусом
В Вологодском районе подарком за вакцинацию будет земельный участок

Похожие новости

В Вологде работник предприятия по перевозке грузов присвоил 2040 литров топлива

Мужчина сбывал украденное водителям большегрузов

969
0

Жителя Сокола осудили за присвоение телефона и разбойное нападение на офис микрокредитной организации

Его приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима

1479
0

Пенсионерку из Череповца осудили за присвоение денег, которые отдали ей на хранение внуки

Её приговорили к условному сроку и обязали возместить потерпевшим причинённый ущерб

2490
0

В Сокольском районе водителя почты оштрафовали за присвоение 32 тысяч рублей

Мужчина взял деньги из мешка, который перевозил. Сумма судебного штрафа составила 30 тысяч рублей.

1703
0

Директор вологодского учебного центра ДОСААФ признан виновным в присвоении денег

Следствие посчитало, что в 2016 году директор ДОСААФ нанес центру ущерб в 200 000 рублей

3761
0

Вологжанин подозревается в завышении командировочных расходов на 490 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

1202
0

Слесарь из Вологды подозревается в завышении командировочных расходов

За две командировки в Ярославль мужчина «сэкономил» и присвоил больше полумиллиона рублей

2093
0

Экс-руководителя «Вологдареставрации» осудили за покушение на присвоение бюджетных денег

Следствие выявило махинации при обследовании объектов при проведении капремонта и реконструкции дорог

3360
0

Экс-начальника почты в Грязовецком районе осудили за присвоение 157 тысяч рублей

62-летняя женщина получила полтора года лишения свободы условно

1546
0

Руководитель нефтеперегонной станции в Тотемском районе обвиняется в присвоении 438 тысяч рублей

Он сдал в металлолом списанное оборудование

1205
0

Житель Вельска присвоил оставленные ему на хранение 340 тысяч рублей

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы

1592
0

Экс-начальника отделения почты в Грязовецком районе будут судить за присвоение 157 тысяч рублей

62-летней женщине грозит до шести лет лишения свободы

973
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Авариями на электросетях в Вологодской области займутся следователи СК
Работницу АЗС в Междуреченском районе осудили за присвоение денег из кассы
В деревне Родионцево под Вологдой горит станция техобслуживания
Череповецкий «Водоканал» не заплатил подрядчику за модернизацию котельной
Прокуратура потребовала убрать строительный мусор с хоккейного корта в Тотьме
Вологодское средневековье: в новый год с мусором, без дорог и без света
Вологжанка через суд взыскала моральный ущерб с родителей мальчика, из-за которого её дочь упала со стула
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

8374
0
19.01.2022 [БлогоVO]

Часто череповчане задают вопрос: «Зачем проспект Победы убирают сразу восемь машин?»

481
0
13.01.2022 [Обзор Прессы]

В Верхней Шарденьге сгорела свиноводческая ферма — последнее сельхозпредприятие

1170
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика