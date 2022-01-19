Работницу АЗС в Междуреченском районе осудили за присвоение денег из кассы

В Междуреченском районе суд вынес приговор 49-летней местной жительнице, признанной виновной в присвоении.

По материалам дела, подсудимая — работница АЗС в селе Шуйское — взяла из кассы заправки 12 тысяч рублей. Деньги предназначались для выплаты авансов двоим сторожам АЗС. Чтобы скрыть присвоение, женщина подделала подписи коллег в ведомости.

Подсудимая не признала вину и пояснила, что не похищала деньги, а взяла их в долг, а сторожа её оговаривают. Те показали, что не давали ей разрешения получать деньги за них.

Выяснилось, что ранее женщина уже брала из кассы заправки 16 500 рублей, чтобы отдать долги. Эти деньги организация вычла из её зарплаты.

Осуждённая добровольно возместила ущерб. Ей назначено наказание в виде полутора лет лишения права занимать определённые должности в органах местного самоуправления и на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.