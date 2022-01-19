В Кирилловском районе откроют новый животноводческий комплекс

В 2022 году в Кирилловском районе планируют завершить строительство нового роботизированного животноводческого комплекса, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Строительство ведётся на базе сельхозпредприятия «Коминтерн-2», расположенного в селе Талицы. Там содержится 1330 коров.

«Первая очередь уже завершена. Запущен в эксплуатацию двор с беспривязным содержанием на 120 коров и молочный блок. Оборудован комплекс с учетом новейших технологий. Два робота занимаются доением коров, роботизирована и подача кормов. Робот-автомат не только проводит все необходимые манипуляции до начала и во время доения, но и контролирует качество молока», — говорится в сообщении пресс-службы.

Заложен фундамент под вторую аналогичную площадку, на которой также будет содержаться 120 коров.

Открытие комплекса запланировано на осень 2022 года.