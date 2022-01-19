Прокуратура потребовала убрать строительный мусор с хоккейного корта в Тотьме

19.01.2022 [Общество]

В Тотьме после вмешательства прокуратуры хоккейный корт был очищен от строительного мусора. О захламлении спортивного объекта рассказала жительница райцентра, побывавшая на личном приеме у заместителя Генерального прокурора Алексея Захарова.

Как было установлено в ходе проверки, длительное время функционирование хоккейного корта, расположенного в центре Тотьмы, не осуществлялось. Его территория была захламлена мешками со строительным мусором, освещение отсутствовало, ледовая площадка не заливалась.

«Данные факты лишали граждан возможности пользоваться кортом в зимнее время года», — посчитали в надзорном ведомстве.

В адрес директора МАУ «Тотемский ФОК» прокуратурой было внесено представление. Только после этого строительный мусор был убран со спортивной площадки.

В настоящее время корт запущен в эксплуатацию по своему функциональному назначению, — также пояснили в областной прокуратуре.

 

Тэги: хоккейный корт, мусор, прокуратура

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