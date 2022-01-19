Вологжанка через суд взыскала моральный ущерб с родителей мальчика, из-за которого её дочь упала со стула

19.01.2022 [Общество]

В Вологде суд рассмотрел иск местной жительницы о взыскании морального вреда со школы и родителей мальчика, из-за которого её дочь упала со стула.

«В обоснование требований истец указала, что 30 марта 2021 года во время последнего урока в школе ее 11-летняя дочь подошла к учителю с дневником, затем возвратилась и стала садиться на свое место. В это время ее одноклассник, который вместе с ней сидел за партой, выдернул из-под девочки стул. Ее дочь упала, ударилась головой о мебель и заплакала, а довольный шуткой одноклассник стал смеяться и кричать ей: „Полоротая!“», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В результате падения девочка получила черепно-мозговую травму, что расценивается как лёгкий вред здоровью. Женщина просила суд взыскать со школы и каждого из родителей мальчика по 100 тысяч рублей компенсации.

Суд удовлетворил иск частично и взыскал со школы тысячу рублей компенсации и 15 тысяч рублей компенсации с родителей школьника в пользу истца. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: суд, моральный вред, компенсация, школьники

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