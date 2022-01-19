В Череповце откроют 14 секций ГТО для детей с ОВЗ и инвалидностью

Проект АНО "ДРОЗД - Череповец" «ГТО без границ: новая команда» оказался в числе победителей первого конкурса Фонда президентских грантов 2022 года.

Проект является продолжением инициативы АНО «ДРОЗД-Череповец» по созданию секций ГТО для детей с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году, которая также стала обладателем субсидии от Фонда президентских грантов.

Интерес детей и родителей показали востребованность таких занятий и необходимость развития этой практики в городе.

Всего будет открыто 14 секций ГТО для дошкольников и школьников с ОВЗ и инвалидностью, в них будут заниматься более 150 детей с общими заболеваниями, с интеллектуальными нарушениями, с нарушениями речи, слуха, зрения, а также с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Общий бюджет проекта составил более 1,5 миллионов рублей. За счет средств президентского гранта и средств АНО «ДРОЗД-Череповец» будет приобретено специальное спортивное оборудование, использование которых поможет детям подготовиться физически и освоить технику испытаний комплекса ГТО, — говорится в сообщении некоммерческой организации.