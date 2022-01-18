Вологодская область может столкнуться с запредельным ростом заболеваемости коронавирусом

Вологодская область может столкнуться с таким уровнем заболеваемости, которого еще не было. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции заявил глава региона Олег Кувшинников. По его словам, причиной резкого роста заболеваемости может стать новый штамм омикрон.

«В Москве по сравнению с началом года уровень заболеваемости вырос уже в 3,4 раза. Мы обычно отстаем от Москвы на неделю или чуть больше, поэтому в ближайшее время и в нашем регионе заболеваемость может резко вырасти. Учитывая молниеносность распространения омикрона, можно предположить, что заболеваемость достигнет запредельных уровней», — заявил Олег Кувшинников.

Как пояснил начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников, в том случае, если количество заболевших одномоментно будет превышать 4000 человек, департамент намерен открыть амбулаторные диагностические ковид-центры, а также вернуть все койки в моногоспиталях, которые в последнее время были убраны за ненадобностью.

Губернатор призвал работодателей перевести от 30 до 50% работников на удаленку, чтобы не допустить коллапса в медицине.