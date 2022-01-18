В Сокольском районе автомобиль сбил школьника, который катался на лыжах

В городе Кадников Сокольского района 14-летний школьник попал под машину.

Инцидент произошёл около 15:00 на улице Володарского. По предварительным данным, 28-летний водитель за рулём «Опель Астра» сбил пострадавшего, когда тот, катаясь на лыжах, съехал на проезжую часть с тропинки у дороги.

«В результате ДТП несовершеннолетний с травмой ноги направлен в травматологический центр г. Вологды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.