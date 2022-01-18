Житель Череповца угнал велосипед доставщика еды

18.01.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу велосипеда.

Потерпевший — 27-летний местный житель — рассказал, что работает курьером по доставке еды и, выполняя заказ, оставил транспорт на улице Монтклер, не пристегнув его замком. Выйдя из подъезда, он не нашёл велосипед. Сумма ущерба составила больше 50 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 37-летний ранее судимый череповчанин. Его личность установили по записям с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали.

«По словам задержанного, катаясь на велосипеде в Зашекснинском районе, он заприметил доставщика еды и решил за ним проследовать. Дождавшись момента, когда курьер оставит свой двухколесный транспорт без присмотра, подозреваемый пристегнул страховочным тросиком свой велосипед, а на велосипеде потерпевшего отправился домой. Оставив похищенное имущество у себя в квартире, он вернулся за своим велосипедом. Позже украденный транспорт злоумышленник сбыл за 3 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: велосипед, кража

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде под мостом 800-летия нашли тело женщины
Здание Дворца культуры подшипникового завода выставили на продажу
Жители Вологодской области массово готовят иски к регоператору из-за взлета цен на вывоз мусора
В Вологде на железнодорожном переезде погиб мужчина
В Вологодской области зарегистрирован первый случай заражения омикрон-штаммом COVID
Правительство Вологодской области приняло новую территориальную схему обращения с ТБО
На улице Ленинградской в Вологде автомобиль перевернулся на крышу
Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг после путешествия по стране
В Вологде началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Золотая шайба»
Главные изменения в законах для мам, должников, автолюбителей и налогоплательщиков

Похожие новости

12-летнего велосипедиста сбил автомобиль в Вологде

ДТП произошло на выезде из двора

2362
0

Житель Бабаево украл чужой велосипед и выбросил его в реку

Задержавшим его полицейским он сказал, что взял транспорт покататься

1252
0

Череповчанин украл чужой велосипед и катал на нём знакомую

Задержавшим его полицейским он сказал, что собирался сбыть украденное, но по пути встретил подругу

1556
0

У череповчанина угнали велосипед стоимостью 100 000 рублей

Угонщик попросил покататься и уехал

1081
0

Пьяный житель Череповца отобрал у ребенка велосипед и поехал кататься по улице

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии

2178
0

В Череповце иномарка сбила пенсионера на велосипеде

Водитель «Шкоды» не уступил мужчине дорогу

1900
0

Фестиваль «Велокино» пройдет в Вологде в эту субботу

Любительское видео с захватывающими трюками и рассказы о возможностях человека и велосипеда можно будет увидеть в центре культуры «Красный угол»

1346
0

Пьяный водитель сбил велосипедиста в Кириллове

Пострадавший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести

1703
0

Вологодские подростки мечтали «собрать свои уникальные велосипеды» из краденых

Все преступления были совершены в микрорайоне Лукьяново

1657
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодская область может столкнуться с запредельным ростом заболеваемости коронавирусом
В Сокольском районе автомобиль сбил школьника, который катался на лыжах
Житель Череповца угнал велосипед доставщика еды
За 2021 год россияне потратили на лекарства от коронавируса больше 64 млрд. рублей
В Череповце будут судить мужчину, который убил сожительницу ножом и лёг спать
Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса
В Великом Устюге очевидцы спасли собаку, застрявшую в заборе
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

8328
0
17.01.2022 [БлогоVO]

Олег Кувшинников, вашей команде вологодских руководителей можно ставить 2 с минусом

980
0
13.01.2022 [Обзор Прессы]

В Верхней Шарденьге сгорела свиноводческая ферма - последнее сельхозпредприятие

1077
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика