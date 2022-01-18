Житель Череповца угнал велосипед доставщика еды

В Череповце полицейские раскрыли кражу велосипеда.

Потерпевший — 27-летний местный житель — рассказал, что работает курьером по доставке еды и, выполняя заказ, оставил транспорт на улице Монтклер, не пристегнув его замком. Выйдя из подъезда, он не нашёл велосипед. Сумма ущерба составила больше 50 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 37-летний ранее судимый череповчанин. Его личность установили по записям с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали.

«По словам задержанного, катаясь на велосипеде в Зашекснинском районе, он заприметил доставщика еды и решил за ним проследовать. Дождавшись момента, когда курьер оставит свой двухколесный транспорт без присмотра, подозреваемый пристегнул страховочным тросиком свой велосипед, а на велосипеде потерпевшего отправился домой. Оставив похищенное имущество у себя в квартире, он вернулся за своим велосипедом. Позже украденный транспорт злоумышленник сбыл за 3 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.