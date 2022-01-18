Мошенники придумали новый способ обмана с QR-кодами на портале госуслуг

Вологжан предупреждают о новом способе мошенничества с QR-кодами на портале госуслуг. Представляясь сотрудниками госуслуг, они предлагают привязать QR-код к странице пользователя. Далее злоумышленники могут по телефону восстановить пароль к учетной записи пользователя: для этого они вводят номер телефона жертвы, после чего просят у пользователя продиктовать код, полученный в SMS. Зная код, мошенники создают новый пароль, а реальный пользователь теряет доступ к своему аккаунту.

В этой схеме QR-код — лишь предлог для звонка, поскольку сейчас это самая актуальная тема. QR-код появляется в подтвержденной учетной записи автоматически, когда Минздрав передает сведения о вакцинации или перенесенном заболевании, — напомнили в пресс-службе областного правительства.

«На сегодняшний день более 827 тысяч вологжан в возрасте от 14 лет имеют подтвержденную учетную запись пользователей порталов госуслуг и являются его активными или потенциальными пользователями. Однако ни сотрудники Единого, ни служба техподдержки Регионального порталов госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные, — говорит заместитель губернатора области Виталий Тушинов. — Ни в коем случае нельзя передавать третьим лицам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию».

Если вам позвонили и предложили привязать QR-код к странице на Госуслугах, положите трубку и не сообщайте никаких данных. Также нельзя отправлять SMS с кодами, или менять пароль с помощью звонившего. О звонке необходимо сообщить в МВД и на горячую линию поддержки портала госуслуг по номеру: 8-800-100-70-10.