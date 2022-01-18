В Вологде 16-летнего подростка будут судить за угрозы полицейским

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя, обвиняемого в угрозах применения насилия в отношении полицейских. Ранее он был судим за кражу.

Как рассказали корреспонденту NewsVO в пресс-службе областного СУ СК РФ, 17 сентября 2021 года сотрудники ГИБДД задержали молодого человека на территории одного из гаражных кооперативов города за управление автомобилем без прав.

Во время составления протокола в патрульной машине агрессивно настроенный задержанный высказал в адрес полицейских угрозы применения насилия, замахнулся ногой в сторону одного из них, а другого попытался ударить головой.

Юноша признал вину. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.