В Вологодской области 181 человек за сутки заболел коронавирусом

За минувшие сутки в Вологодской области выявлен 181 случай заболевания коронавирусной инфекцией. По сравнению с понедельником, 17 января, количество заболевших стало меньше. В понедельник, напомним, было зафиксировано 204 случая.

В целом в России наблюдается небольшой рост заболевших — 31 252 случая против 29 230, зарегистрированных сутками ранее.

При этом в Вологодской области 327 человек выздоровело, восемь человек умерли. Такая статистика 18 января опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 101 847 пациентам. Большая часть из них — 94 340 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 106 человек.