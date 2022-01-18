В Вологодской области 181 человек за сутки заболел коронавирусом

18.01.2022 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлен 181 случай заболевания коронавирусной инфекцией. По сравнению с понедельником, 17 января, количество заболевших стало меньше. В понедельник, напомним, было зафиксировано 204 случая.

В целом в России наблюдается небольшой рост заболевших — 31 252 случая против 29 230, зарегистрированных сутками ранее.

При этом в Вологодской области 327 человек выздоровело, восемь человек умерли. Такая статистика 18 января опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 101 847 пациентам. Большая часть из них — 94 340 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 106 человек.

 

Тэги: коронавирус, инфекции
Сюжет: Пандемия коронавируса

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