Лобовое столкновение двух автомобилей произошло под Соколом

В Сокольском районе в результате ДТП пострадали 2 человека. По данным регионального УМВД, авария произошла сегодня около 7 часов утра на 3 километре южного подъезда к Соколу.

Как удалось предварительно установить, 28-летний водитель автомобиля Шевроле Лачетти при повороте не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Лада Веста, за рулем которой находился 41-летний мужчина.

В результате аварии оба водителя получили травмы и были доставлены в Сокольскую ЦРБ.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.