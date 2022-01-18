Лобовое столкновение двух автомобилей произошло под Соколом

18.01.2022 [Происшествия]

В Сокольском районе в результате ДТП пострадали 2 человека. По данным регионального УМВД, авария произошла сегодня около 7 часов утра на 3 километре южного подъезда к Соколу.

Как удалось предварительно установить, 28-летний водитель автомобиля Шевроле Лачетти при повороте не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Лада Веста, за рулем которой находился 41-летний мужчина.

В результате аварии оба водителя получили травмы и были доставлены в Сокольскую ЦРБ.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

 

Тэги: ДТП, пострадавшие, Сокол

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