Московские «гармошки» вышли на маршруты Череповца. Пока на линии несколько автобусов, но с каждым днем их число будет расти. Эти машины «Мосгортранс» бесплатно передал городу. Об этом рассказал мэр Череповца Вадим Германов.
«Уже сейчас пассажиры замечают дефицит, как выражаются транспортники, „провозных емкостей“ в часы пик. Поэтому „ЛиАЗы“ вышли на маршруты: хотим, чтобы пассажирам было комфортнее добираться на работу и домой», — написал Вадим Германов на странице в соцсетях.
По словам мэра Череповца, главный сдерживающий фактор для выпуска большего количества машин на улицы города — нехватка водителей. Дело в том, что для управления сочлененным автобусом нужна категория «DE», а есть она не у всех. Поэтому автоколонна объявила о наборе на работу водителей с этими категориями. Обещается зарплата от 50 тысяч рублей.
«Сегодня тот самый день, когда вы можете помочь родному городу. Даже вставать с дивана для этого не потребуется. Сделайте репост этой записи — пусть ее увидят потенциальные водители „гармоней“. Быть может, кто-то найдет работу, а к кому-то вечером придет полупустой автобус», — рассказал Вадим Германов.