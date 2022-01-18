Московские «гармошки» вышли на маршруты Череповца. Пока на линии несколько автобусов, но с каждым днем их число будет расти. Эти машины «Мосгортранс» бесплатно передал городу. Об этом рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

«Уже сейчас пассажиры замечают дефицит, как выражаются транспортники, „провозных емкостей“ в часы пик. Поэтому „ЛиАЗы“ вышли на маршруты: хотим, чтобы пассажирам было комфортнее добираться на работу и домой», — написал Вадим Германов на странице в соцсетях.

По словам мэра Череповца, главный сдерживающий фактор для выпуска большего количества машин на улицы города — нехватка водителей. Дело в том, что для управления сочлененным автобусом нужна категория «DE», а есть она не у всех. Поэтому автоколонна объявила о наборе на работу водителей с этими категориями. Обещается зарплата от 50 тысяч рублей.