Новый порядок медосвидетельствования для водителей начнет действовать с 1 марта

В Вологодской области с 1 марта начинает действовать новый порядок медицинского освидетельствования для водителей.

Нововведения в правилах выдачи медицинских справок вызвали дискуссию среди водителей и медиков, когда было анонсировано, что для прохождения медкомиссии необходимо будет подтвердить отсутствие признаков употребления алкоголя и психоактивных веществ. Обеспокоенность вызывал как сам факт проведения анализов, так и их высокая стоимость.

«Вступление изменений в силу несколько раз отодвигали и до недавнего времени предполагалось, что они начнут действовать с 1 января 2022 года, - рассказала главный врач Вологодского областного наркологического диспансера № 2 Анна Лубягина. - Однако в конце 2021 года был издан приказ Минздрава, регламентирующий порядок прохождения обязательного медицинского освидетельствования для получения водительской справки. Этот нормативный акт сохраняет прежний порядок выдачи медицинских справок до 1 марта, а с 1 марта вводит новый».

По новому порядку сдать анализы необходимо будет водителям, у которых врач-нарколог при осмотре выявит симптомы и синдромы заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами. Кроме того, в приказе прописаны симптомы, при выявлении которых лабораторные исследования проводятся обязательно и предварительными, и подтверждающими методами, - сообщает пресс-служба правительства области.

Также обязательные анализы придется сдавать водителям, лишенным прав за управление транспортом в нетрезвом виде. С 1 марта 2022 года будут выдаваться новые медицинские справки с отдельной графой, в которой врач сделает об этом отметку.

Водители, которые не злоупотребляют алкоголем, не употребляют наркотики, не садятся пьяными за руль, проходить дополнительные лабораторные исследования не будут.