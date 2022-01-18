Вратарь череповецкой «Северстали» вошел в состав сборной России для подготовки к Олимпиаде

18.01.2022 [Спорт]

Вратарь «Северстали» Дмитрий Шугаев попал в расширенный состав сборной России по хоккею для подготовки к Зимним Олимпийским играм.

Всего в состав команды, который был объявлен накануне, вошли 37 хоккеистов: 5 вратарей, 12 защитников и 20 нападающих.

Конкурировать за место в основе, а на Олимпиаду отправятся только три вратаря, Шугаеву предстоит с Ярославом Аскаровым, Александром Самоновым (оба — СКА), Тимуром Биляловым («Ак Барс») и Иваном Федотовым (ЦСКА). Двух последних — Белялова и Федотова эксперты называют в качестве потенциальных «первых номеров» нашей Сборной.

Также отметим, что в расширенный состав вошел ещё один воспитанник череповецкого хоккея, а ныне нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв.

Окончательный состав, в который войдут только 25 игроков, будет объявлен чуть позже. Остальные 12 хоккеистов до конца Олимпиады останутся на базе УТЦ «Новогорск» и продолжат тренироваться на случай, если понадобится срочная замена в основной команде.

Напомним, что Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля. Известно, что в ней будут участвовать четверо уроженцев Вологодской области — биатлонист Максим Цветков, лыжник Денис Спицов, а также двое конькобежцев — Евгения Лаленкова и Артем Арефьев.  

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь», олимпиада

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