Пять машин столкнулись на трассе Москва - Архангельск

17.01.2022 [Происшествия]

Пять машин столкнулись сегодня на 444 километре трассы Москва — Архангельск на территории Вологодского района. По данным ГИБДД, авария случилась в 12.20.

По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Киа Рио решил обогнать ВАЗ-2107. Однако на встречной полосе Киа занесло и он столкнулся с Шевроле Лачетти. Шевроле после удара ушел в кювет, а Киа отбросило на обгоняемый ВАЗ-2107. После удара Киа снова оказался на встречной полосе, где он столкнулся с Митсубиси Аутлендером.

Еще одним участником аварии стал Фольксваген Транспортер, который врезался сзади в остановившуюся отечественную легковушку.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в результате ДТП больше всего пострадали водители Шевроле и Жигулей, которые были доставлены в травмоцентр.

Обстоятельства аварии уточняют сотрудники ГИБДД.    

 

Тэги: ДТП, пострадавшие, встречная полоса

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