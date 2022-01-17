Пять машин столкнулись на трассе Москва - Архангельск

Пять машин столкнулись сегодня на 444 километре трассы Москва — Архангельск на территории Вологодского района. По данным ГИБДД, авария случилась в 12.20.

По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Киа Рио решил обогнать ВАЗ-2107. Однако на встречной полосе Киа занесло и он столкнулся с Шевроле Лачетти. Шевроле после удара ушел в кювет, а Киа отбросило на обгоняемый ВАЗ-2107. После удара Киа снова оказался на встречной полосе, где он столкнулся с Митсубиси Аутлендером.

Еще одним участником аварии стал Фольксваген Транспортер, который врезался сзади в остановившуюся отечественную легковушку.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в результате ДТП больше всего пострадали водители Шевроле и Жигулей, которые были доставлены в травмоцентр.

Обстоятельства аварии уточняют сотрудники ГИБДД.