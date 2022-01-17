Температурный фон на этой неделе на Вологодчине превысит норму на 6 – 7 градусов

17.01.2022 [Общество]

В начале наступившей недели территория Вологодской области остается во власти североатлантического циклона. Будет преобладать облачная погода, небольшой и умеренный снег. Во вторник, 18 января, регион пересечет холодный атмосферный фронт, после чего начнётся небольшое похолодание, осадки ослабнут.

В Крещенский сочельник обойдется без существенных осадков, прояснения будут способствовать понижению температуры до -15 градусов. Днем возможен небольшой снег, температура воздуха по области составит от -5 до -10 градусов.

Как рассказали в вологодском Гидрометцентре, самая холодная ночь на 19 января отмечалась в 1969 году, когда температура воздуха опускалась в Вологде до -35,9 градусов. В Никольске еще холоднее было в 1942 году, когда температура составила -42,4 градуса.

«Стоит заметить, что в последние годы настоящих „крещенских морозов“ не наблюдалось. В 2021 году в Вологде минимальная температура опускалась до -12 градусов, шел слабый снег. В 2020 году в этот период наблюдалась оттепель, ночная температура составила около -2 градусов, тепло было и в 2018 году, а в 2019 году в эту ночь подмораживало до -16 градусов», — рассказала ведущий синоптик вологодского Гидрометцентра Ольга Рыкованова.

Со второй половины недели погода в западной и восточной половине области будет различаться. Запад региона окажется во власти очередного североатлантического циклона, а его смещение на восток будет сдерживать гребень сибирского антициклона. В результате 20-го и 21 го января в западных и центральных районах ожидается преимущественно облачная и снежная погода, на востоке — без существенных осадков. В целом температурный фон по области превысит климатическую норму на 6 — 7 градусов.

 

Тэги: Крещение, погода

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