Четыре победы в четырех матчах одержали волейболистки череповецкой «Северянки»

Матчи 8-го тура по волейболу прошли в Екатеринбурге с 13 по 16 января. Череповчанки дважды обыграли местную команду «Уралочка-УрГЭУ», оба матча завершились 3:1. Также дважды были сильнее «Уфимочки-УГНТУ» — 3:1 и 3:0.

«В целом задача на тур перевыполнена, потому что были у нас определенные кадровые трудности из-за болячек и травм. Но все, кто должен был проявить себя в сложную минуту, это сделали. Девушки у нас просто огонь! Приятно, когда у всех самоотдача сумасшедшая, даже если на площадке всего несколько розыгрышей провели. Те, кто провел там все четыре дня, бились, не показывая усталости», — подвел итоги тура главный тренер «Северянки» Роман Сумбурский.

Ещё одна команда из Череповца — «Смена» в этом туре дважды проиграла «Уралочке-УрГЭУ» — 0:3 и 1:3 и дважды была сильнее «Уфимочки-УГНТУ». Первый матч завершился со счётом 3:0, а во втором череповчанки смогли сломить сопротивление соперниц только на тай-брейке (15:9). Матч завершился со счётом 3:2.

Следующий тур, который пройдет в Череповце с 27 по 30 января, станет последним для череповецких команд на предварительном этапе чемпионата. В город металлургов приедут ВК «Тюмень» и «Омь» из Омска.

Отметим, что «Северянка» досрочно стала победителем первой части чемпионата, и в плей-офф уже точно выйдет с первого места. «Смена», идущая сейчас на четвертом месте Высшей лиги «А», в последнем туре попробует подняться хотя бы на строчку выше.