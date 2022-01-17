Вологодские реставраторы раскрыли тайну произведения «Психея и плачущий Амур»

17.01.2022 [Культура]

Вологодские реставраторы завершили работу над произведением неизвестного художника «Психея и плачущий Амур» из фондов Вологодского государственного музея-заповедника.

Как рассказали в музее, при поступлении на реставрацию картина находилась в аварийном состоянии: наблюдались прорывы основы с утратами фрагментов холста, устойчивая деформация основы, пожелтение лаковой пленки, плотные поверхностные загрязнения и неудовлетворительная связь грунта с основой. Из-за имеющихся дефектов и особенностей конструкции музейный подрамник нуждался в замене.

«В процессе работы над картиной выяснилось, что музейная атрибуция, связавшая композицию с образами Амура и Психеи, не верна. На самом деле вологодская „Психея“ является вольной копией произведения французского живописца и гравера Шарля Шаплена „Разбитая лира“ 1875 года. Репродукция этой работы художника опубликована в III томе „Истории искусств“. Таким образом, отреставрированный памятник имеет название „Разбитая лира“ и датируется концом XIX — началом XX века», — говорится в сообщении.

В музее также пояснили, что с памятником работала художник-реставратор масляной живописи первой категории Юлия Шелкова. Она провела весь необходимый комплекс консервационно-реставрационных мероприятий, направленных приведение памятника в экспозиционный вид.

 

Тэги: Вологодский музей-заповедник, картина, реставрация

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