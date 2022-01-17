В Вологде задержали ранее судимого мужчину с наркотиками

В парке Мира в Вологде полицейские задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.

По оперативной информации, ранее судимый мужчина готовился сбыть запрещённое вещество через тайники-закладки. Он признался, что купил наркотик через интернет. У него изъяли несколько свёртков, перемотанных изолентой.

«Также во время осмотра по месту жительства задержанного оперативники и полицейский-кинолог вместе со служебной собакой обнаружили и изъяли свертки с неизвестным веществом», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Изъятое оказалось синтетическим наркотиком общей массой около 78,66 граммов. Возбуждено уголовное дело. Вологжанину грозит до 20 лет лишения свободы. Суд заключил его под арест.