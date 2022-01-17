В Вологде задержали ранее судимого мужчину с наркотиками

17.01.2022 [Происшествия]

В парке Мира в Вологде полицейские задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.

По оперативной информации, ранее судимый мужчина готовился сбыть запрещённое вещество через тайники-закладки. Он признался, что купил наркотик через интернет. У него изъяли несколько свёртков, перемотанных изолентой.

«Также во время осмотра по месту жительства задержанного оперативники и полицейский-кинолог вместе со служебной собакой обнаружили и изъяли свертки с неизвестным веществом», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Изъятое оказалось синтетическим наркотиком общей массой около 78,66 граммов. Возбуждено уголовное дело. Вологжанину грозит до 20 лет лишения свободы. Суд заключил его под арест.

Тэги: наркотики
Фото пресс-службы областного УМВД

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