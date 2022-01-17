Вологодский губернатор призвал чиновников не прятаться от жителей в тиши кабинетов

17.01.2022 [Общество]

Разные информационные каналы Вологодской области ежесуточно получают огромное количество жалоб от жителей области. В частности, в последнее время люди жалуются на плохую уборку дорог от снега. Об этом сегодня заявил губернатор Олег Кувшинников во время оперативного совещания в правительстве области. По его словам, жалобы поступают практически из всех муниципалитетов.

Как пояснил начальник департамента дорожного хозяйства Андрей Накрошаев, департамент вправе привлекать к ответственности те подрядные организации, которые не справляются со своими обязанностями в рамках заключенных контрактов. Жители области, в свою очередь, могут звонить по телефонам диспетчерских служб, которые есть в каждом муниципальном районе. Диспетчеры обязаны принять звонок и отреагировать на жалобу человека.

Однако, по словам Олега Кувшинникова, не всегда чиновники оперативно реагируют на жалобы жителей области.   

«Люди устали бороться с формализмом чиновников. На все резонансные и многочисленные обращения должна быть немедленная реакция с привлечением к ответственности тех, кто не выполняет задание в соответствии с контрактами, — пояснил глава региона. — Люди пишут десятки писем, но никто к ним не приезжает, и никто с ними не разговаривает. Хватит прятаться от людей в тиши кабинетов. Мы зарплату получаем за то, чтобы люди получали услуги в полном объеме».

Губернатор напомнил, что в соответствии с законом о публичной власти он имеет право отстранять от работы тех, что не желает работать и не справляется со своими обязанностями.

«Посмотрите в соцсетях, как нас, власть, народ кроет матом за то, что мы равнодушны к проблемам людей. Не нарывайтесь, людской гнев может быть непредсказуем», — обратился к коллегам губернатор.

Глава региона также поручил руководителям департаментов дорожного хозяйства и топливно-энергетического комплекса провести прямые эфиры и рассказать, что делают власти для устранения недостатков. В частности, по уборке дорог от снега и предотвращению массового отключения электричества.

Тэги: губернатор, жалобы, дорожное хозяйство

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