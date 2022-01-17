Житель Череповца уехал в Москву с банковской картой сожительницы и потратил с неё все деньги

Череповецкие полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты 36-летней местной жительницы.

Потерпевшая рассказала, что пропало 18 тысяч рублей. Картой пользовался её 30-летний сожитель, но пару месяцев назад мужчина пропал и не выходил с ней на связь. Полицейские выяснили, что подозреваемый уехал в Москву. Его задержали и доставили в Череповец.

«В беседе с оперативниками череповчанин сознался в содеянном, пояснив, что похищенные деньги потратил на собственные нужды», — сообщает пресс-служба городского УМВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.