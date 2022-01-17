В Вологодском районе водитель «Нивы» съехал в кювет и умер

17.01.2022 [Происшествия]

В Вологодском районе 63-летний водитель автомобиля «Нива-Шевроле» съехал с трассы в кювет и умер, сообщает районная газета «Маяк».

Авария произошла на первом километре автодороги Новленское-Вотча 17 января в 8:15. Мужчина скончался до приезда «скорой». Врачи предположили, что у него случился сердечный приступ. Возможно также, что авария произошла из-за того, что водитель выбрал скорость движения, не соответствующую погодным и дорожным условиям.

Ранее NewsVO сообщал, что четыре человека получили травмы в ДТП в Вологде.

Тэги: ДТП, авария
фото ГИБДД по Вологодскому району

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