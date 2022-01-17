Алексей Лебедев из Коноши привез в Вологду коллекцию раритетных лыж

17.01.2022 [Общество]

Житель Коноши Алексей Лебедев привез в Вологду коллекцию старинных лыж. Экспозиция будет демонстрироваться в Кириках-Улитах, где пройдет лыжный марафон.

Как рассказал «Вологдамарафону» Алексей, лыжи он начал коллекционировать примерно 7 лет назад, когда ездил на лыжное соревнование в Финляндию.

«На одном из марафонов случайно прикупил старую пару ради хохмы какой-то. Привёз домой, поставил в лыжном домике. Они стоят и стоят, а все, кто приходит в гости, спрашивают — а что это за пара? Постоянно задавали вопросы, и я понял, что у людей есть интерес к старым лыжам. На следующий год, когда поехали на тот же марафон в Лахте, взяли 20-30 пар старых лыж на местных развалах», — рассказал Алексей Лебедев.

на фото: создатель музея Алексей Лебедев (слева) с призером чемпионата мира, победительницей этапов Кубка мира Юлией Чекалевой

По словам коллекционера, самые старые лыжи в его коллекции — трехметровые лыжи 1907 года выпуска.

«Это уже фабричные лыжи, мы купили их у коллекционера в Москве, очень долго шли переговоры, он не сразу их отдал, а только удостоверившись, что они действительно идут в коллекцию, и тогда сделка состоялась», — пояснил Алексей.

В коллекции Алексея есть лыжи от трехкратного призера Олимпийских игр Александра Завьялова, а также форма, подаренная олимпийским чемпионом Анатолием Алябьевым.

Собиратель лыж рассказал, что в его Коноше местные власти не проявили интерес к подобному увлечению, поэтому он решил перевезти коллекцию в Вологду, где планирует организовать небольшой лыжный музей.  

«Надеюсь, что областной центр и наличие туристических маршрутов помогут в реализации проекта создания достойного музея лыжного спорта и биатлона», — поделился планами Алексей.

Тэги: лыжный спорт, коллекция, раритеты
фото: журнал "Лыжный спорт" и из личной коллекции Алексея Лебедева

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