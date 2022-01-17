В Вологодской области больше 200 новых случаев коронавирусной инфекции

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией. По сравнению с воскресеньем, 16 января, заболело на 24 человека больше. В воскресенье, напомним, было зафиксировано 180 новых случаев.

Рост наблюдается также в целом в России — 30 726 заболевших против 29 230 случаев, зарегистрированных сутками ранее.

При этом в Вологодской области 280 человек выздоровело, восемь человек умерли. Такая статистика 17 января опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 101 666 пациентам. Большая часть из них — 94 013 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 098 человек.