В Вожеге местный житель оштрафован за избиение полицейского

17.01.2022 [Происшествия]

Вожегодский районный суд оштрафовал 29-летнего местного жителя, который в ходе конфликта избил участкового уполномоченного полиции.

Как было установлено в суде, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вместе со своим другом пришел в магазин «Лидер», чтобы вернуть испорченную булку. Продавцы магазина отказались принять товар и мужчины вызвали полицию.

Участковый, который прибыл по вызову, понял, что заявитель пьян и предложил ему проследовать в отделение полиции.

«В это время пьяный подсудимый находился возле магазина и решил помешать действиям полицейского. Он обхватил его руками, повалил его, схватил за голову и стал ударять ею о землю. После этого в присутствии других граждан он оскорбил сотрудника полиции», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Участковый в суде пояснил, что подсудимый извинился перед ним, попросил его строго не наказывать и взыскать с него 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд признал вожегодца виновным в избиении и оскорблении полицейского, и оштрафовал мужчину на 45 000 рублей. Кроме того, в качестве компенсации морального вреда с него взыскано 35 000 рублей.

Тэги: полицейский, штраф, суд

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