Вологжанин Даниил Стариков взял бронзу всероссийских соревнований по самбо

16.01.2022 [Спорт]

Вологодский спортсмен Даниил Стариков завоевал бронзовую медаль всероссийских соревнований по самбо памяти основателя этого вида спорта в Кировской области Алексея Собакинских.

Соревнования проходят уже более 30 лет. В этом году турнир состоялся 14 и 15 января, в нем участвовали юноши 2008–2010 годов рождения.

Подняться на пьедестал почета среда вологжан получилось только у Даниила Старикова, который взял бронзу в весовой категории до 59 кг, разделив третье место с представителем города Чебоксары Михаилом Золоторевичем.

Победу в этой категории одержал оренбурженец Дмитрий Годунов.

Тэги: самбо, Победа

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце пенсионера оштрафовали за превышение скорости, когда его машина стояла в гараже
Содержание ртути в волосах жителей западных районов Вологодской области значительно превышает норму
Налоговая инспекция Вологодской области обязала УК и ТСЖ предоставить информацию о фактах сдачи квартир
В Вологде под мостом 800-летия нашли тело женщины
Температура воздуха в Вологодской области будет колебаться от -28 градусов до нуля
В центре Вологды выгорело помещение кофейни
Пациент напал на врача в Череповце
Здание Дворца культуры подшипникового завода выставили на продажу
В квартире в Вологодском районе обнаружили тела мужчины и двух женщин с огнестрельными ранениями
Жители Вологодской области массово готовят иски к регоператору из-за взлета цен на вывоз мусора

Похожие новости

Вологжанин Роман Граб стал победителем Всероссийских соревнований по самбо

Турнир памяти Маршала Советского Союза Василия Блюхера прошел в юбилейный, 50-й, раз.

1258
0

Областная федерация самбо требует провести проверку в центре спортивно-патриотического воспитания «Витязь35»

В обращении говорится, что там судимый тренер без образования занимается с детьми

2034
0

Шесть спортсменов из Вологодской области завоевали медали турнира по самбо в Берлине

Международный турнир по самбо «Берлиниада 2019» проходил с 22 по 24 ноября

1533
0

Вологжане завоевали 12 медалей на Межрегиональных соревнованиях по самбо

Победителями в своих категориях стали Илья Баданин и Владислав Павлов.

1714
0

Вологодские спортсмены завоевали награды международного турнира по боевому самбо

Воспитанники клуба "Поединок" завоевали 1 золотую и 3 серебряных медали

1948
0

Череповчанин Иван Кузнецов завоевал бронзу первенства России по самбо

В Международной Олимпийской академии спорта 18 мая 2018 года завершились соревнования первенства России по самбо среди юношей и девушек

1600
0

В Череповце детский тренер по самбо незаконно брал с родителей деньги за занятия в бесплатной секции

За последние несколько лет он "заработал" таким образом около 160 тысяч рублей

2691
0

Череповчанин взял золото Всероссийского турнира по самбо

Игорь Лисавин – воспитанник череповецкого Центра боевых искусств

1420
0

Череповчане завоевали 15 медалей на Чемпионате и первенстве СЗФО по самбо

В копилке наших самбистов 6 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей

2493
0

Курсанты ВИПЭ учат самбо детей-сирот

Один из авторов идеи, тренер мальчиков  -  студент четвертого курса института Елхан Агамалиев. Елхан сам когда-то был воспитанником детского дома и считает, что такие занятия способны сделать из ребят настоящих мужчин

2983
0

Вологодские самбисты завоевали 5 медалей на Спартакиаде Северо-Западного федерального округа

Вологжане выступали под руководством вице-президента Всероссийской федерации самбо Александра Тчанникова

2320
0

Воспитанники Харовского детского дома отправятся на Международный турнир по самбо

Юные спортсмены получили приглашение на «Кубок двух морей» в Керчь в сентябре этого года благодаря успешному выступлению на Всероссийской Спартакиаде в Москве.

1905
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанин Даниил Стариков взял бронзу всероссийских соревнований по самбо
Заболеваемость коронавирусом в Вологодской области за сутки выросла почти в 1,5 раза
Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг после путешествия по стране
В западных районах Вологодской области люди снова сидят без света
В Череповце водитель сбил женщину с ребенком на руках
Максим Цветков одержал победу на этапе Кубка мира по биатлону в составе российской сборной
Вологжанин Иван Вершинин стал победителем первого этапа кубка России по полиатлону
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

8186
0
15.01.2022 [БлогоVO]

Суда-Межное. «Скорая» безнадежно застряла

315
0
13.01.2022 [Обзор Прессы]

В Верхней Шарденьге сгорела свиноводческая ферма - последнее сельхозпредприятие

793
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика