Вологжанин Даниил Стариков взял бронзу всероссийских соревнований по самбо

Вологодский спортсмен Даниил Стариков завоевал бронзовую медаль всероссийских соревнований по самбо памяти основателя этого вида спорта в Кировской области Алексея Собакинских.

Соревнования проходят уже более 30 лет. В этом году турнир состоялся 14 и 15 января, в нем участвовали юноши 2008–2010 годов рождения.

Подняться на пьедестал почета среда вологжан получилось только у Даниила Старикова, который взял бронзу в весовой категории до 59 кг, разделив третье место с представителем города Чебоксары Михаилом Золоторевичем.

Победу в этой категории одержал оренбурженец Дмитрий Годунов.