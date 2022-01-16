Заболеваемость коронавирусом в Вологодской области за сутки выросла почти в 1,5 раза

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 180 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По сравнению с субботой, 15 января, отмечен рост почти в 1,5 раза. В субботу, напомним, было зафиксировано 125 случаев.

Рост наблюдается также в целом в России — 29 230 заболевших против 27 179 случаев, зарегистрированных сутками ранее.

При этом в Вологодской области 320 человек выздоровело, десять человек умерли. Такая статистика 16 января опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 101 462 пациентам. Большая часть из них — 93 733 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 090 человек.