Вологжанин Иван Вершинин стал победителем первого этапа кубка России по полиатлону

Воспитанник СШОР «Витязь» Иван Вершинин одержал победу среди мужчин в первом этапе кубка России по полиатлону, который прошел в городе Ковров Ярославской области. Иван в сумме набрал 283 очка (стрельба — 96, подтягивание — 56 и лыжная гонка — 28 м.36 с.).

Отметим, что Иван — победитель общего зачета кубка мира сезона 2013/14 и чемпион мира 2014 года.

Совсем чуть-чуть до призовых мест на кубке России в своих зачетах не хватило другим вологодским спортсменам - Михаилу Колесникову и Алёне Соболевой. Оба заняли четвертые места.

В общекомандном зачете сборная Вологодской области заняла 3 место.

