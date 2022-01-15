В Вологде на железнодорожном переезде погиб мужчина

15.01.2022 [Происшествия]

В Вологде на железнодорожном переезде в районе улицы Гагарина погиб мужчина. Об этом корреспонденту NewsVo сообщили очевидцы происшествия.

По нашим данным, инцидент произошел в субботу, около 15 часов дня на железнодорожном переезде в районе улицы Гагарина. Как рассказала старший инспектор направления по связям со СМИ транспортной полиции Ирина Смола, погибший — 45-летний житель Вологды.

«В этом месте организован пешеходный переход через железнодорожные пути и люди часто переходят через дорогу, не убедившись в безопасности», — рассказала NewsVo Ирина Смола.

Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняют специалисты.   

Тэги: переезд, погиб в аварии
фото: Яндекс.карты

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