В Вологодской области вновь резкий рост заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 125 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По сравнению с пятницей, 14 января (105 инфицированных), заболевших стало на 20 человек больше. Рост наблюдается также в целом в России — 27 179 заболевших в субботу против 23 820 случаев, зарегистрированных сутками ранее.

При этом в Вологодской области 168 человек выздоровело, семь человек умерли. Такая статистика 15 января опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 101 282 пациентам. Большая часть из них — 93 413 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 080 человек.