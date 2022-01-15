Выставка бездомных животных пройдет в Вологде

15.01.2022 [Общество]

Около 30 кошек и собак будут ждать новых хозяев на выставке-акции «Хочу домой», которую организует общество защиты животных "Велес". 

В программе мероприятия — выставка кошек и собак, работа фотозоны, прием гуманитарной помощи, консультации по содержанию животных. Также на выставке будет работать ярмарка "Сундучок добра", где за небольшое пожертвование можно приобрести полезные и красивые вещицы для себя и близких, а также сувениры ручной работы и фирменную продукцию «Велеса». Все средства от продаж пойдут на помощь бездомным животным.

«Все наши подопечные стерилизованы, привиты и чипированы. У них есть ветеринарные паспорта. Вы можете забрать их домой прямо с выставки!», — сообщают организаторы мероприятия.

Выставка пройдет 22 января с 12 до 15 часов по адресу: г. Вологда, Некрасовский переулок, 3 в офисе «Красного креста».

Тэги: выставка, бездомные животные

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