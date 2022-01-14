В Вологде ищут подрядчика для ремонта участка улицы Гагарина

В Вологде проводятся конкурсные процедуры, которые позволят определить подрядчика для ремонта участка улицы Гагарина от дома № 86 до улицы Галактической. Первая часть улицы Гагарина от Окружного шоссе до автоцентра была построена в 2020 году, сейчас запланирован следующий этап. Стартовая цена лота составляет 106,7 млн рублей, — сообщает пресс-служба городской администрации.

«По участку были неоднократные обращения жителей и представителей бизнеса, ведь сейчас на дороге грунтово–щебеночное покрытие, и добираться на дачи и в промышленную зону неудобно. Мнение вологжан было учтено при формировании планов дорожных работ. В 2020 году мы сделали первый участок, в этом сезоне — выполним второй», — пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Улица Гагарина на втором участке будет выполнена в тех же параметрах, что и на первом. — двухполосная дорога с тротуарами и ливневой канализацией на всем протяжении ремонтируемого отрезка длиной 976 метров. В контракт включено и благоустройство газонов. Освещение на этом участке было сделано еще в 2020 году.