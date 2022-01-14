Вологодских водителей будут предупреждать об уборке парковок от снега  

14.01.2022 [Общество]

Временные знаки для уборки снега на парковках Вологды будут выставляться за день до работ.

«Далеко не все автомобилисты соблюдают правила и паркуются на территориях даже во время работы снегоуборочной техники. Мы отобрали 27 самых проблемных участков, где за день до уборки устанавливаем временные знаки. При необходимости сделаем их постоянными с указанием времени работ. Пока будем расчищать по одной улице в день, далее - по 5-6 ежедневно. Автомобилистов настоятельно просим заранее убирать свой транспорт, в ином случае оставшиеся машины отправят на штрафстоянку», - рассказал начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

По сообщению пресс-службы городской администрации, в Вологде на 11 улицах установлены постоянные знаки «Стоянка запрещена», уборка на территориях проходит в регулярном режиме по определенному графику:

- ул. Ветошкина от ул. Яшина до ул. Левичева (суббота 12:00-15:00);

- ул. Добролюбова от ул. Горького до ул. Гоголя (вторник 9:00-11:00);

- ул. Ильюшина от Окружного шоссе до Ильюшина, 2 (воскресенье, четная сторона 9:00-12:00, нечетная сторона 13:00-16:00);

- ул. Кирова от ул. Челюскинцев до ул. Мальцева (воскресенье 10:00-12:00);

- ул. Псковская от ул. Ленинградской до ул. Возрождения (пятница, четная сторона 9:00-12:00, нечетная сторона 13:00-16:00);

- ул. Пречистенская набережная от ул. Лермонтова до ул. Зосимовской (выходные дни);

- ул. Пугачева от ул. Горького до набережной VI Армии (четверг 9:00-11:00);

- ул. Фрязиновская от ул. Горького до ул. Дальней (вторник, четверг, четная сторона 12:00-14:00, нечетная сторона 14:00-16:00);

- ул. Ярославская от Пошехонского шоссе до Ярославской, 44 (среда, четная сторона 9:00-12:00, нечетная сторона 13:00-16:00);

- ул. Яшина от Советского проспекта до ул. Чехова (понедельник, четная сторона 13:00-16:00, нечетная сторона 9:00-12:00);

- ул. 1-й микрорайон ГПЗ-23 (среда, пятница 11:00-15:00).

Уборкой города занимается компания «Магистраль». Подрядчик отвечает за содержание проезжей части, тротуаров и проездов.

 

Тэги: уборка снега, график

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