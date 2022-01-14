В Череповце приступили к строительству нового сквера

14.01.2022 [Общество]

В Череповце началось строительство нового сквера. На улице Годовикова уже начали прокладывать электрические сети, чтобы на месте бывшего пустыря появилась хорошо освещенная территория. Об этом рассказал мэр города Вадим Германов в соцсетях.

«Сейчас подрядчик выполняет планировку местности и прокладывает электрические сети, чтобы в сквере было светло. Спешим разочаровать экспертов из соцсетей: такие работы зимой проводить можно и нужно. После того как растает снег, необходимо сразу приступать к благоустройству, а не тратить теплые дни на выкапывание траншей», — написал мэр Череповца.

По словам градоначальника, уже в этом году жители района увидят на месте бывшего пустыря благоустроенную территорию со скамейками, дорожками, детскими и спортивными площадками.

Территория будет благоустроена в рамках проекта «Народный бюджет-ТОС».

Тэги: сквер, Строительство, бюджет

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