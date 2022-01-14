В Бабушкинском районе задержали «чёрного лесоруба»

В Бабушкинском районе полицейские задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной заготовке леса в особо крупном размере.

Рубку выявили недалеко от деревни Полюдово. Подозреваемый срубил 20 елей общим объёмом около 9 кубометров.

«Правоохранители изъяли трактор, бензопилу и незаконно заготовленную древесину. Благодаря своевременным действиям полицейских удалось пресечь рубку и избежать дальнейшего причинения ущерба лесному фонду», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.