В Бабушкинском районе задержали «чёрного лесоруба»

14.01.2022 [Происшествия]

В Бабушкинском районе полицейские задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной заготовке леса в особо крупном размере.

Рубку выявили недалеко от деревни Полюдово. Подозреваемый срубил 20 елей общим объёмом около 9 кубометров.

«Правоохранители изъяли трактор, бензопилу и незаконно заготовленную древесину. Благодаря своевременным действиям полицейских удалось пресечь рубку и избежать дальнейшего причинения ущерба лесному фонду», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Тэги: черные лесорубы, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце пенсионера оштрафовали за превышение скорости, когда его машина стояла в гараже
Содержание ртути в волосах жителей западных районов Вологодской области значительно превышает норму
В Вологде задержали подозреваемого в убийстве пенсионера, женщины и ребёнка
Налоговая инспекция Вологодской области обязала УК и ТСЖ предоставить информацию о фактах сдачи квартир
В Вологде под мостом 800-летия нашли тело женщины
Температура воздуха в Вологодской области будет колебаться от -28 градусов до нуля
Мошенники не смогли обмануть пятерых жителей Сямженского района
В центре Вологды выгорело помещение кофейни
Пациент напал на врача в Череповце
В квартире в Вологодском районе обнаружили тела мужчины и двух женщин с огнестрельными ранениями

Похожие новости

Вырубивший семь деревьев на дрова житель Бабаевского района пойдет под суд

Мужчина вырубил деревья, чтобы обеспечить себя дровами на зиму

2350
0

В Грязовецком районе лесозаготовитель незаконно срубил деревьев на полмиллиона рублей

Подозреваемый умышленно вышел за пределы своей делянки. Возбуждено уголовное дело.

1869
0

Устюжанин незаконно вырубил лес на 270 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

1074
0

Вологжанин организовал незаконную рубку леса на землях Минобороны в четырех районах области

Ущерб от преступления оценивается в 170 млн рублей

2431
0

В Череповце будут судить чёрных лесорубов, которые занимались заготовкой древесины под видом расчистки полей от кустов

Выручка от продажи указанного леса составила больше 60 млн. рублей

1736
0

В Никольском районе возбуждено дело по факту рубки леса в водоохранной зоне

Всего было вырублено незаконно 35 деревьев различных пород общим объемом около 32 кубометров

942
0

Череповчанина осудили за незаконную рубку леса с ущербом в 1,9 млн. рублей

Он получил три года лишения свободы условно и должен возместить причинённый вред

1325
0

В Кич-Городецком районе осудили группу «чёрных лесорубов»

Организатор преступного сообщества получил два года колонии строгого режима, а его подельники условные сроки

1423
0

Объем незаконных рубок леса в Вологодской области с 2017 года сократился в шесть раз

В 2020 году "черными лесорубами" вырублено 13,2 тысячи кубометров леса

723
0

Предпринимателя из Кадникова оштрафовали на 6 225 000 рублей за незаконную рубку леса

Ему также назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно

2218
0

В Кич-Городецком районе двое братьев незаконно вырубили леса на 485 тысяч рублей

Инцидент произошел вблизи деревни Большое Бараково

1278
0

56-летний житель Кич-Городецкого района незаконно вырубил леса на 400 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

1480
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодский дом актера не получил грант на реставрацию
Дом Шахова выставили на продажу в Вологде
Умерла актриса Анастасия Вознесенская
Вологодских водителей будут предупреждать об уборке парковок от снега  
Где вологжане встретили Новый год
В Череповце приступили к строительству нового сквера
В Бабушкинском районе задержали «чёрного лесоруба»
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

8068
0
14.01.2022 [БлогоVO]

Администрация города решила, что пора — и выставила на продажу свою долю в доме Шахова

167
0
13.01.2022 [Обзор Прессы]

В Верхней Шарденьге сгорела свиноводческая ферма - последнее сельхозпредприятие

484
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика