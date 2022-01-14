Вологжанин выращивал наркотические растения в гараже на улице Товарной

В Вологде полицейские задержали 30-летнего местного жителя, который выращивал наркотические растения в гараже на улице Товарной.

В гараже полицейские нашли куст наркотика и высушенные части растений, лежащие в коробках. Общий вес изъятого запрещённого средства — больше 500 граммов. Задержанный, как показала экспертиза, находился в состоянии наркотического опьянения.

«Оперативники доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время допроса он рассказал, что ранее изучил много учебной литературы и, купив необходимое, начал культивировать растения, которые в дальнейшем готовил для личного употребления», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы и до полумиллиона рублей штрафа. Кроме того, мужчине грозит до 15 суток ареста за употребление наркотиков без назначения врача. Расследование продолжается.