«Эльза» добавила работы вологодским коммунальщикам

Североатлантический циклон, получивший от немецких метеорологов имя «Эльза», принес на территорию Вологодской области интенсивные осадки. За прошедшие сутки количество выпавшего снега по области изменялось от 2 до 13 мм.

В пятницу, 14 января, территория региона останется под влиянием обширного облачного вихря. Интенсивность осадков снизилась, поскольку основные атмосферные фронты располагаются южнее. К вечеру глубокий циклон сместиться на восток, ветра поменяют направление на северо-западное и западное. Температурный фон постепенно начнет понижаться, временами будет отмечаться ливневой снег, — рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В субботу влияние циклона станет слабее, ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой снег. Температура воздуха ночью от -5 до -10 градусов, днем на 2 - 3 градуса теплее.

В воскресенье, 16 января, сохраниться такой же характер погоды, правда, вечером к западным границам Вологодской области приблизится теплый атмосферный фронт следующего «атлантического гостя», интенсивность осадков вновь начнет возрастать, а атмосферное давление падать.

По предварительным данным синоптиков, в начале следующей рабочей недели регион будет находиться во власти североатлантического циклона, погода будет облачной и снежной. Правда, смена погоды будет происходить постепенно, поэтому обойдется без оттепели.