Житель Сокольского района ударил ножом собутыльника и попытался изнасиловать его сожительницу

14.01.2022 [Происшествия]

В городе Кадников Сокольского района следователи предъявили 52-летнему местному жителю обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью собутыльника, а также насильственных действиях сексуального характера в отношении сожительницы потерпевшего.

По версии следствия, инцидент произошёл 5 января 2022 года в квартире обвиняемого. Пострадавшие — 19-летний молодой человек и его 26-летняя сожительница — зашли к нему в гости. Во время застолья мужчины поссорились и хозяин ударил гостя ножом в грудь. Женщина вызвала на место происшествия «скорую», которая забрала потерпевшего.

«После этого 26-летняя женщина вернулась в квартиру злоумышленника, чтобы забрать оставленный телефон, однако своевременно выйти не смогла, так как хозяин квартиры совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Дальнейшие противоправные действия мужчины были пресечены прибывшими на место сотрудниками полиции», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Суд заключил подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.

Тэги: вред здоровью, нападение с ножом, насилие, арест

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