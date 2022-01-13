В Вологде завершено строительство самого большого детского сада

В Вологде готовится к открытию новый детский сад «Аистенок». Завтра дошкольное образовательное учреждение на улице Народной откроет свои двери для малышей.

Как рассказал на своей странице в соцсетях мэр города Сергей Воропанов, корпус «Аистенка» — самого большого детского сада - рассчитан на 420 мест — 6 групп до 3 лет и 12 групп от 3 до 7 лет.

В детском саду два музыкальных и один спортивный зал, бассейн, комната логопеда и психолога, просторные и светлые группы, прогулочные и физкультурные участки.

Этот современный детский сад построен по нацпроекту «Демография» всего за год.

По словам губернатора области Олега Кувшинникова, в настоящее время доступность дошкольного образования для детей от 1 года до 7 лет в регионе закрыта на 100%.