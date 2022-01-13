Под Вологдой столкнулись грузовик, легковушка и машина дорожников

13.01.2022 [Происшествия]

33-летняя женщина пострадала в тройном ДТП под Вологдой. Инцидент произошёл на 480 километре автодороги Москва-Архангельск днём 13 января, сообщает газета «Маяк».

По имеющимся данным, водитель грузовика-фургона, не справившись с управлением, задел ковш машины «Исузу КДМ», которая очищала дорогу от снега.

«От удара фургон выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Ладой-Грантой, которую развернуло, и она, получив значительные повреждения, остановилась на обочине», — говорится в сообщении издания.

Пострадавшая находилась за рулём «Лады», её зажало в кабине. Чтобы извлечь женщину, понадобилась помощь спасателей. С травмами головы и переломом голени потерпевшую доставили в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Тэги: авария, пострадал человек, ДТП
фото из группы газеты "Маяк" в соцсети

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