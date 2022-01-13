Премьера спектакля «Поэт» по стихам Варлама Шаламова состоится в Вологде 15 января

Премьера моноспектакля «Поэт» по стихам Варлама Шаламова состоится в Вологде 15 января.

В моноспектакле играет актриса Вологодского областного театра юного зрителя Яна Лихотина. Режиссер-постановщик - Анна Иванова.

– Перед глазами зрителей разыграются сцены из трагичной жизни писателя. Несмотря на тяготы судьбы и несправедливость, он сохранил в себе человечность благодаря любви к слову, и выразил боль через творчество. Его внутренняя сила, не исчезнувшая даже в жесточайших условиях, и стала лейтмотивом моноспектакля, – сообщается в пресс-релизе спектакля.