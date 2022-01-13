На улице Ленинградской в Вологде автомобиль перевернулся на крышу

В Вологде на улице Ленинградской недалеко от перекрёстка с улицей Гончарной автомобиль перевернулся на крышу, сообщает издание GorodVo.

Инцидент произошёл 13 января около полудня. Перед светофором водитель ВАЗ-2110 попытался резко перестроиться в другой ряд.

«Машину занесло, она наискосок пересекла две попутные полосы и врезалась в сугроб на обочине дороги. От удара об бордюр машину перевернуло на крышу прямо на проезжей части. Другие транспортные средства не пострадали», — говорится в сообщении.

В отделе пропаганды городского ГИБДД корреспонденту NewsVO рассказали, что в ДТП никто не пострадал, медицинская помощь водителю также не потребовалась. Очевидцы помогли ему поставить машину на колёса и он направился дальше.