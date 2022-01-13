В Вологодской области зарегистрирован первый случай заражения омикрон-штаммом COVID

Новый омикрон-штамм был выявлен у молодого человека, который приехал в наш регион в новогодние каникулы из Санкт-Петербурга.

«Пациент с клиникой ОРВИ обратился в одну из центральных районных больниц области 3 января. Молодому человеку был сделан экспресс-тест, который оказался положительным. Далее у пациента взяли ПЦР-тест и направили в референс-центр, где и было установлено, что заражение произошло именно омикрон-штаммом», — пояснил начальник областного департамента здравоохранения Алексей Плотников.

По словам руководителя депздрава, болезнь у пациента протекала в достаточно легкой форме. Тем не менее, специалисты уже выявили всех лиц, которые находились в контакте с заболевшим. Все они изолированы в домашних условиях, — сообщает пресс-служба правительства области.

«Согласно имеющимся исследованиям, омикрон в 4-6 раз превышает по заразности штамм дельта, — рассказал Алексей Плотников. — По опыту других стран мы знаем, что омикрон быстро распространяется, а количество болеющих одновременно превышают показатели всех прошлых волн. Самым правильным методом профилактики остается вакцинация».

В департаменте здравоохранения области рекомендуют усилить меры предосторожности в связи с обнаружением нового штамма коронавируса.