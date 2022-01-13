«Порше Кайен» угнали у жителя Вологды с парковки торгового центра в Ленобласти

В городе Гатчина Ленинградской области у жителя Вологды угнали «Порше Кайен», сообщает издание 47news.

Инцидент произошёл 6 января на парковке местного торгового центра. По данным издания, потерпевший — 34-летний специалист вологодского филиала «Россети Северо-Запад» — оценил ущерб в пять миллионов рублей.

«47news выяснил хронометраж угона. В 16:10 владелец авто паркуется и выходит из машины. Еще полминуты на фото и уходит. В 16:20 к автомобилю подходит человек в капюшоне, на лице, видимо, белая маска. Спокойно оглядывается и мягко подходит к цели. Porsche приветливо моргает, фары загораются, мужчина открывает дверь и садится за руль. На все 8 секунд. Фары гаснут. Еще 15 секунд и загораются вновь. Через 25 секунд авто начинает движение и уезжает. На всё исполнение — минута и пять секунд. Проехал прямо под камерой, но персонажа за баранкой не видно — лишь рука, поворачивающая руль», — говорится в сообщении 47news.

Издание также предположило, что при угоне использовалась так называемая «удочка» — технология угона, которая используется для проникновения в автомобили с системой бесключевого доступа. Обычно при таком виде угона злоумышленники работают в паре: один остаётся у автомобиля, а второй сопровождает владельца машины, у которого в кармане лежит электронный ключ доступа, и с помощью специального устройства передаёт сигнал ключа подельнику.