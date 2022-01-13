Вологодскому спортсмену Михаилу Сурикову присвоено звание Мастера спорта

13.01.2022 [Спорт]

Звание мастера спорта РФ по универсальному бою присвоено вологодскому спортсмену Михаилу Сурикову. Удостоверение мастера спортсмену было вручено сегодня в областном департаменте физкультуры и спорта.

Как рассказал сам Михаил Суриков изданию NewsVo, вручение состоялось в день его рождения.

«Огромные слова благодарности выражаю всему тренерскому штабу, персонально своему первому тренеру, мастеру спорта СССР Николаю Желтову и всем друзьям, которые всегда поддерживают меня в спортивной жизни», — сказал Михаил Суриков.

По словам спортсмена, свою победу он посвятил памяти прославленного вологодского биатлониста, олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева, с которым был знаком на протяжении нескольких последних лет.

«Меня с Анатолием Николаевичем познакомил другой советский биатлонист Александр Иванович Тихонов, — рассказал NewsVo Михаил Суриков. — Перед всеми турнирами, в которых я принимал участие, Анатолий Николаевич всегда поддерживал меня и говорил, что рад нашему знакомству».

Кстати, по стечению обстоятельств, именно сегодня двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев, о смерти которого NewsVo сообщал ранее, похоронен на Кузьмоловском кладбище под Санкт-Петербургом.

Тэги: мастер спорта, универсальный бой, Михаил Суриков

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