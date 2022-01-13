В Вологде работник предприятия по перевозке грузов присвоил 2040 литров топлива

В Вологде полицейские задержали подозреваемого в присвоении имущества организации по перевозке грузов.

Представитель организации рассказал, что при проверке документов в фирме был выявлен факт хищения 2040 литров топлива. Сумма ущерба составила около 82 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 46-летний водитель предприятия.

«На допросе подозреваемый пояснил, что, заправляя служебный автомобиль, он расплачивался средствами с топливной карты, которую ему предоставлял работодатель. В конце рабочего дня, когда мужчина заканчивал свой рейс и, понимая, что в баке осталось еще достаточно топлива, он предлагал приобрести его водителям большегрузов по стоимости ниже рыночной», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.