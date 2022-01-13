Житель Череповца организовал притон в своей квартире на улице Маяковского

В Череповце полицейские пресекли деятельность притона в квартире дома на улице Маяковского.

44-летнего хозяина жилища и троих его гостей задержали. Все они отказались от медосвидетельствования. В квартире нашли приспособления для изготовления наркотиков и неизвестное вещество, оказавшееся синтетическим наркотиком общей массой 0,23 грамма.

За потребление наркотических средств без назначения врача на всех задержанных составили административные протоколы. По фактам содержания притона и изготовления запрещённых веществ в отношении хозяина квартиры возбудили уголовные дела. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба городского УМВД.