Житель Череповца организовал притон в своей квартире на улице Маяковского

13.01.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейские пресекли деятельность притона в квартире дома на улице Маяковского.

44-летнего хозяина жилища и троих его гостей задержали. Все они отказались от медосвидетельствования. В квартире нашли приспособления для изготовления наркотиков и неизвестное вещество, оказавшееся синтетическим наркотиком общей массой 0,23 грамма.

За потребление наркотических средств без назначения врача на всех задержанных составили административные протоколы. По фактам содержания притона и изготовления запрещённых веществ в отношении хозяина квартиры возбудили уголовные дела. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Тэги: притон, наркотики
фото пресс-службы УМВД по Череповцу

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