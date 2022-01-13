Вологодская область показывает стремительный рост заболеваемости COVID за сутки

13.01.2022 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 122 случая коронавирусной инфекции. Накануне сообщалось о 89 заболевших. В целом по России статистика говорит о 21 155 заболевших.

При этом в Вологодской области 134 человека выздоровело, пять человек умерли. Такая статистика 13 января опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 101 052 пациентам. Большая часть из них — 93 143 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 066 человек.

Тэги: коронавирус, инфекция

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